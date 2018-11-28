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Минагрополитики, на которое возложена задача обеспечения продовольственной безопасности в стране, констатирует профицит основной группы продуктов питания и не видит оснований для возникновения дисбаланса в результате действия военного положения в ряде областей Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Мы ведем регулярную статистику по обеспечению регионов основными продуктами питания, в частности, в какой из областей необходимо дополнительное снабжение, а какие находятся на полном самообеспечении. Оперативные данные свидетельствуют, что предложение продуктов значительно превышает спрос», - отметил первый замминистра Максим Мартынюк.

Балансы спроса и предложения по основным продуктам питания были сознательно приведены в более широком диапазоне (ноябрь 2018 январь 2019), превышающем максимальную продолжительность режима военного положения. Профицит наблюдается во всех проанализированных категориях, а именно: муки пшеничной, крупы гречневой, свинины, мяса птицы, яиц куриных, масла подсолнечного, сахара, овощей борщового набора.

«Продукции более чем достаточно по всем базовыми категориями и она доступна в любой момент. В случае спекулятивного роста цен у нас есть широкий инструментарий для их гашения», - добавил первый замминистра.

Как сообщал ForUm, военное положение введено с 14:00 26 ноября. Оно продлится до 14:00 26 декабря и  будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).
ForUm

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