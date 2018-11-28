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Россия не рассматривает войну как перспективу в отношениях с Украиной, заявил глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев.

«Президент Украины с мазохистским наслаждением готовит Украину к войне с Россией, которую наша страна никогда, ни на каком этапе не видела и по определению не рассматривает как перспективу в отношениях с соседней Украиной», - заявил Косачев, комментируя заявление Порошенко об угрозе полномасштабной войны с Россией, передает Интерфакс.

«Порошенко – это президент войны. Он пришел к власти в результате вооруженного переворота и он не отдаст власть до тех пор, пока будет сохраняться хотя бы гипотетическая возможность обеспечить свое переизбрание силовым путем - будь то на внутреннем или на внешнем треке», - считает сенатор.

Напомним, 27 ноября Петр Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны между Россией и Украиной из-за увеличения российского военного контингента на границе.
ForUm

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