В Печерском районе Киева патрульные полицейские остановили 15-летнего парня с мобильным телефоном, с которого предположительно осуществлялись звонки о заминировании столичных железнодорожных вокзалов. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Для выяснения обстоятельств и предоставления правовой квалификации события подростка доставили в Голосеевское управление полиции.

Напомним, сегодня в 12:42 на горячую линию Национальной полиции «102» поступило сообщение от неизвестного лица о заминировании Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве. В связи с этим были эвакуированы все работники и пассажиры.