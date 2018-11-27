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В Печерском районе Киева патрульные полицейские остановили 15-летнего парня с мобильным телефоном, с которого предположительно осуществлялись звонки о заминировании столичных железнодорожных вокзалов. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Для выяснения обстоятельств и предоставления правовой квалификации события подростка доставили в Голосеевское управление полиции.

Напомним,  сегодня в 12:42 на горячую линию Национальной полиции «102» поступило сообщение от неизвестного лица о заминировании Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве. В связи с этим были эвакуированы все работники и пассажиры.

 
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