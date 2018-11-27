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В Киеве на Центральном и Южном железнодорожных вокзалах проверяют сообщение о заминировании, сообщили ForUm’у в пресс-службе «Укрзализныци».

Отмечается, что сегодня в 12:42 на горячую линию Национальной полиции «102» поступило сообщение от неизвестного лица о заминировании Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве.

Всех сотрудников и пассажиров вокзала эвакуировали, правоохранители проверяют объекты на нахождение опасных предметов.

Задержки в движении пассажирских поездов нет, посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы. Бланки заказов билетов приобретенных через интернет пассажиры могут распечатать на пригородном вокзале станции Киев-Пассажирский в кассах №115, 116.

«Укрзализныця» просит сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам.
ForUm

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