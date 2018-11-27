Информация о минировании Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве не подтвердилась, сообщили ForUm’у в пресс-службе «Укрзализныци»..

Никаких взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили. Сейчас уже вокзалы работают в обычном режиме. Задержки в движении пассажирских поездов не было.

Ранее сообщалось, что сегодня в 12:42 на горячую линию Национальной полиции «102» поступило сообщение от неизвестного лица о заминировании Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве. В связи с этим были эвакуированы все работники и пассажиры.