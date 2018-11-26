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Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко напомнил российской делегации в Совете Безопасности, что международное сообщество не признало российскую аннексию Крыма, поэтому Украина не могла нарушить там государственную границу РФ во время последнего инцидента в Черном море.

С таким заявлением он выступил в понедельник на срочном заседании СБ ООН по Украине, сообщает Укринформ.

«В первую очередь, я хотел бы выразить свое возмущение по поводу попытки РФ манипулировать вопросами повестки дня Совета Безопасности и созывать заседание под обманным названием «нарушение границ Российской Федерации», - заявил в начале своего выступления представитель Украины.

В этой связи он подчеркнул, что по международному праву, Крым и соответствующие территориальные воды являются территорией Украины, оккупированной Российской Федерацией. «Следовательно, в районе, где произошел инцидент, нет российских границ. Повторяю - нет государственных российских границ вокруг Крымского полуострова», - заметил Ельченко.

Он отметил, что российская интерпретация событий выдумывается Москвой, чтобы смешивать реальность с выдумкой, «с конечной целью - дезинформировать, ввести в заблуждение и запутать слушателя».

Российские претензии относительно нарушения российской границы украинскими военно-морскими кораблями «являются прямой ложью, озвученной лишь для того, чтобы цинично перенести всю ответственность на украинскую сторону, сознательно манипулируя фактами и игнорируя доказательства».

Напомним, Украина созвала экстренное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций из-за агрессии РФ на Азове.

Страны-члены Совета Безопасности ООН не поддержали проведение заседания по той повестке, которую предлагала Россия.
ForUm

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