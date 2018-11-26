В пункте пропуска «Ягодин» массовая драка между протестующими и водителями, сообщает «Волинь24».

Люди начали бросаться шинами, а фура пыталась наехать на активистов, которые перекрыли водителю дорогу.

В течение 30-ти минут митингующие пропускали по три грузовика с обеих сторон границы.

Однако один из водителей грузового автомобиля решил проехать без очереди. Такие действия возмутили митингующих. Они начали бросать в автомобиль шины и драться, а водитель выкрикивал с автомобиля: «Я вас всех порежу!».

В течение пяти минут полиция не вмешивалась, однако когда митингующие начали бросать в грузовик горящие шины, а грузовик начал двигаться на людей - вмешался спецназ полиции.

Водителю грузовика удалось вырваться и проехать границу, за ним поехали и следующие пять грузовых автомобилей.

Напомним, 26 ноября владельцы автомобилей с иностранной регистрацией частично или полностью продолжили блокировать движение по дорогам, ведущим к пунктам пропуска «Устилуг», «Рава-Русская», «Ягодин», «Малый Березный», «Шегини», «Краковец», «Солотвино», «Угринов», «Грушев», «Смильниця», «Доманово».