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Около 30 стран мира на том или ином уровне признали Голодомор геноцидом украинского народа. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на международном форуме «Украина помнит — мир признает!» к 85-й годовщине Голодомора, пишет Телеграф.

«И уже около трех десятков государств на том или ином уровне предоставили надлежащую оценку этой человеческой трагедии», - сказал он.

По словам Президента, только за последнее время важные решения о признании Голодомора геноцидом украинского народа были приняты сенатом США, Ассамблеей Португалии.

Кроме того, отметил он, приняты решения по чествованию памяти жертв Голодомора на уровне таких организаций, как ООН, Европейский парламент, ЮНЕСКО, ОБСЕ, ПАСЕ. Напомним, на сегодня 21 штат США признал Голодомор геноцидом украинского народа.

Как сообщалось ранее, в Киеве состоялось шествие памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов «Свеча памяти».
ForUm

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