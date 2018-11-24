В Киеве состоялось шествие памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов «Свеча памяти». Об этом сообщает «Слово и Дело» в субботу, 24 ноября.

В частности, шествие прошло по улице Лаврской, ее возглавил президент Украины Петр Порошенко со своей женой Мариной. Также к шествию присоединились премьер-министр Украины Владимир Гройсман, президент Словакии Андрей Косичка, премьер-министр Молдовы Павел Филипп и президент Латвии Раймондс Вейонис.

Участники шествия подошли к Национальному музею «Мемориал жертв Голодомора», где сразу же представители церквей начали молебен памяти жертв Голодоморов. После молебна слово взял глава украинского государства. По окончанию его выступления была объявлена минута молчания, за которой ровно в 16:00 была начата акция памяти жертв Голодомора «Зажги свечу».

Как сообщалось ранее, Президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко почтили память жертв Голодомора 1932-33 годов в Украине.