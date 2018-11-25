Президент Словакии Андрей Киска осудил проект газопровода «Северный поток-2», назвав его политическим проектом. Украина и Словакия объединят усилия по недопущению его строительства.

Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, пишет Слово и Дело.

По словам лидера Словакии, в политическом аспекте проекта нет сомнений.

«Словакия всегда отмечала, что это – политический, а не экономический проект. Если кто-то постоянно повторяет, что это бизнес-проект, то можете быть уверены: это политический проект», -сказал Киска.

В свою очередь, президент Украины заявил, что Украина и Словакия будут координировать усилия по недопущению его строительства.

«Мы провели переговоры по координации наших усилий по недопущению строительства абсолютно политически мотивированного российского проекта «Северный поток-2». И констатируем, что мы имеем абсолютно общую позицию по этому проекту, и в дальнейшем мы имеем твердые намерения координировать свои действия», - сказал Петр Порошенко.

Ранее, Петр Порошенко и министр энергетики США Рик Перри обсудили вопросы украинско-американского стратегического энергетического диалога и противодействие проекту «Северный поток-2».

Как сообщалось ранее, завершение строительства газопровода «Северный поток-2» может поспособствовать дальнейшей эскалации агрессии РФ против Украины, предупредил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.