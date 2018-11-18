Завершение строительства газопровода «Северный поток-2» может поспособствовать дальнейшей эскалации агрессии РФ против Украины, предупредил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Как сообщает ТСН, ссылаясь на РАР, соответствующее заявление глава польского правительства сделал во время конференции FOTAR в Гамбурге.

Моравецкий отметил, что после завершения строительства «Северного потока-2» окажется, что украинская газотранспортная система станет ненужной России. «Я знаю позицию немецкого правительства, что это – бизнес-проект. Однако, к востоку от Одры никто в это не верит. Что остановит Владимира Путина пойти на Киев?»,- подчеркнул он.

Польский премьер также напомнил немецким коллегам, что пока Европа платит РФ за газ, последняя вкладывает эти средства в свою армию. «Вы будете удивлены тем, кого я сейчас процитирую, но Ленин однажды сказал, что капиталисты такие жадные, что «продадут нам веревку, на которой мы их повесим», - добавил Моравецкий.

Напомним, депутаты Европейского парламента, входящие в комитет по промышленности, исследований и энергетики, поддержали изменения газовой директивы, которая должна помешать строительству газопровода «Северный поток-2».

Руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали в Вильнюсе письмо с предостережением об опасности газопровода »Северный поток-2» для стран ЕС. Ранее этот документ уже подписали в Украине и Молдове.

Официальный Вашингтон предупредил компании, желающие принять участие в развитии «Северного потока-2», об угрозе введения против них санкций в связи с тем, что Соединенные Штаты считают этот проект угрозой для стабильности Европы.

В то же время Германия и Финляндия предоставили разрешения на прокладку участка газопровода.

13 ноября американский посол при ЕС Гордон Сондленд сообщил, что Вашингтон имеет «множество инструментов« для остановки «Северного потока-2». Он добавил, что этот проект поставит Европу и США в уязвимое положение.