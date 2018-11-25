Опубликованные ранее в парламентском издании «Голос Украины» законы №2611-VIII и №2612-VIII, о снижении акциза на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации вступили в силу, передает 112 Украина.

Законы устанавливают правила временного пребывания в Украине автомобилей с иностранной регистрацией.

Так, законом №2611-VIII установлено, что базовые ставки акцизного налога для нового автомобиля в зависимости от типа топлива и объема двигателя:

- для авто с бензиновым двигателем объемом 1000 куб. см – 50 евро; от 3000 куб. см – 100 евро;

- для «дизеля» с двигателем 1500 куб. см – 75 евро; от 3500 куб. см – до 150 евро.

Чтобы определить размер акциза для конкретного авто, к базовой ставке будут применять коэффициенты. Формула будет такой:

«Ставка = Ставка базовая × Коэффициент двигателя × Возраст двигателя».

На оформление нерастаможенных авто дается 180 рабочих дней.

При этом акцизный налог уменьшается на 50% для авто, которые будут растаможены в течение первых 90 дней после вступления закона в силу. В оставшиеся 90 дней «льготного» периода ставки станут полными, но штрафы за нарушение сроков пребывания накладываться не будут.

Закон №2612-VIII предусматривает штрафы за нарушение условий временного ввоза и транзита авто.

Также в законе прописаны штрафы за нарушение срока пребывания нерастаможенного автомобиля на территории Украины – от 170 гривен до 170 тысяч гривен или конфискации авто.

Законы вступят в силу на следующий день после официальной публикации.

Как сообщалось ранее, законопроект о государственном бюджете на 2019 год предусматривает увеличение доходов на 950 млн грн за счет введения новых правил растаможки ввозимых из-за границы автомобилей.