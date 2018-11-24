Французская полиция применила слезоточивый газ и водяную пушку, чтобы разогнать демонстрантов, вышедших на акцию протеста против повышения цен на топливо.

Об этом сообщает Новое время со ссылкой на ВВС.

Столкновения произошли на Елисейских полях в центре города.

Как известно, утром 23 ноября протестующие, одетые в желтые жилеты, начали блокировать дороги и улицы по всей Франции, протестуя против повышения цен на топливо в стране.

Из-за проведения демонстраций для посетителей закрыли знаменитую Эйфелеву башню.

Напомним, по всей Франции начались протесты водителей против повышения цен на топливо. Протестующие перекрыли дороги и магистрали страны.

На третий день акции протестующие начали блокировать доступ к хранилищам с горючим.

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался за повышение налогов на топливо, однако призвал участников протестов к диалогу.

За четыре дня акции протеста погибли два человека, еще 552 пострадали.