Президент Украины Петр Порошенко и президент Латвийской Республики Вейонис отмечают положительные тенденции в развитии экономического сотрудничества двух стран.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Мы видим, что цифры говорят сами за себя - в 2018 году за 9 месяцев произошел рост взаимного товарооборота на 43%. И это является ярким свидетельством того, что в обеих странах созданы максимальные условия, чтобы бизнес открывал новые рынки, выходил на новые рынки», - отметил Порошенко на совместной пресс-конференции по итогам переговоров.

По его словам, для Украины это очень важно в условиях, когда Россия применила эмбарго не только в энергетической сфере, когда с 2015 года полностью была перекрыта подача российского газа и Украина перешла на исключительно европейские поставки, и когда рынки были закрыты для украинских производителей. «И на сегодняшний день открытие этих рынков нам очень помогло», - отметил Петр Порошенко.

«Мы можем положительно оценивать и сотрудничество в транспортной сфере как грузовой, так и пассажирской. И хорошим, по моему мнению, примером может быть совместный проект поезда 4 столиц, который объединяет Киев и Ригу. Это также пример эффективного нашего взаимодействия», - отметил Петр Порошенко.

По его словам, дальнейшему развитию нашего практического взаимодействия может служить проведение в следующем году заседания Межправительственной украинско-латвийской комиссии по вопросам экономического, культурного промышленного и научно-технического сотрудничества. «Мы договорились о том, что мы предпримем шаги, чтобы ускорить проведение этой комиссии», - сообщил Президент Украины.

«А вообще я хочу поблагодарить господина Президента за четкую и последовательную поддержку украинских реформ в виде экспертной, финансовой. Мы очень тщательно изучаем опыт Латвии в этих важных сферах - в налоговой реформе», - сказал он.

По словам Президента, в Эстонии, Латвии сейчас применяется налог на выведенный капитал и Украина внимательно изучает и этот опыт.

Президент Латвийской Республики Вейонис, в свою очередь, поддержал проведение реформ в Украине. Он напомнил, что посещал Украину три года назад: «В то время Украина проходила через очень острый экономический кризис. И ситуация с безопасностью была намного хуже. Но за последние три года украинская нация прошла уже большой путь вперед».

«Вы реформировали свою структуру обороны, стабилизировали экономику, а также провели много важных реформ», - сказал Президент Латвии и отметил, что «нужно еще многое сделать, чтобы подготовить новые реформы».

Вейонис также подчеркнул, что Латвия полностью поддерживает украинское правительство и парламент на этом пути. «Я считаю, что это очень важно не только для политиков, а также эти реформы важны для украинского народа», - отметил он.

Как сообщалось ранее, Президент Украины Петр Порошенко проводит встречу с Президентом Латвийской Республики Вейонис, который находится с официальным визитом в Украину.