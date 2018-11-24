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Китайская компания Xiaomi часто удивляет своих фанатов интересными новинками. Теперь она представила вспениватель для молока, получивший название Xiaomi Milk Steamer, передает 24 канал.

Основной задачей Xiaomi Milk Steamer, как можно догадаться из названия, является создание пенки для кофейных напитков.

Двигатель устройства вращается со скоростью 5500 оборотов в минуту. Устройство может работать в трёх режимах. Максимальный объём молока при создании пенки составляет 150 мл, при нагревании молока – 250 мл.

Стоит Xiaomi Milk Steamer 43 доллара или 1200 гривен.

Как сообщалось ранее, китайская компания Xiaomi представила электробритву So White Smart Control Shaver, которая подходит как для сухого, так и для влажного бритья.
ForUm

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