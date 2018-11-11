Китайская компания Xiaomi представила электробритву So White Smart Control Shaver. Она подходит как для сухого, так и для влажного бритья, передает 24 канал.

Устройство состоит из трех подвижных головок, которые подстраиваются под контуры лица. Ножи и сеточки сделаны из японской нержавеющей стали.

Также электробритва имеет индикатор необходимости чистки и способность поддерживать постоянную мощность до полной разрядки аккумулятора.

Бритва получила защиту от воды по стандарту IPX7, поэтому ее можно промывать под струей воды.

Аккумулятор обеспечивает до 60 минут автономной работы. Также можно бриться во время зарядки.

На китайском рынке So White Smart Control Shaver стоит 79 юаней, это около 12 долларов или 330 гривен. Устройство должно поступить в продажу в декабре.

Как сообщалось ранее, компания Xiaomi постоянно радует весь мир новыми электронными устройствами, практически все из которых становятся самыми настоящими хитами. Как стало известно, данный производитель электроники решил создать и выпустить на рынок сверхдешевые ноутбуки, работающие на базе операционной системы Windows 10.