Керченский мост строили под личное распоряжение президента России Владимира Путина. Это был исключительно политический проект, который сразу же был обречен на неудачу. Российский ученый, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар рассказал, что Крымский мост вообще находится под угрозой катастрофы, пишет сайт «Наши дороги».

По его словам, так называемое «проседание» моста уже неизбежно и формирует довольно опасные последствия. Также он рассказал, что получил сенсационные материалы, которые полностью подтверждают его гипотезу.

«Осадка должна идти долго, потому что это четвертичные рыхлые породы, которые вообще плохо держат и поэтому под нагрузкой она плывет. Но там, насколько я понял, из тех материалов, что мне прислали, там все идет хуже, там идет выпор в обратную сторону. Выдавливаются сваи. Если они выдавливаются, то это очень плохо. Просто будет перекос в разных направлениях движениях», - сказал он.

Более того Медовар рассказал, что в случае продолжения «движения» моста он может вообще переломиться надвое. Ученый отметил, что в случае продолжения подобных действий мостом вообще нельзя будет двигаться.

«Понимаете, у вас по идее полотно должно быть горизонтальное, особенно это важно для железной дороги, там, где лежат рельсы, потому что, если так пойдет дальше, рельсы, извините, станут раком. И поезд сойдет с них, рухнет в море и там утонет. Это очень серьезные вещи», - отметил ученый.

По его словам, еще в то время, когда он учился в институте, наиболее бездарным проектом был проект моста в этом месте.

Также ученый добавил, что строительство этого моста вообще было катастрофой, ведь место строительства совершенно непригодно для строительства такого сооружения. И рано или поздно он все же обречен на полную катастрофу и падение.

«Там нельзя его просто строить за счет того, что тысяча метров мощных майкопских, миоценовых глин, современных отложений, полутвердых, водонасыщенных, опещяненых. Это дурдом. Еще раз, это политическое решение было, политическое. Ради одного человека. Вот, сделали мост. Я сказал, что этот мост он обречен. Рано или поздно он не устоит», - отметил он.

Медовар добавил, что в любой момент «гордость России» может упасть в море, даже несмотря на то, что сейчас он фактически не загружен, ведь минимальное количество автомобилей пользуются его мощностями.

«Он может треснуть. Как пойдут сваи. Самое интересное, как они считали нагрузки? Ведь это механика грунтов, которые совершенно четко показывают свойство грунтов, они могут держать, какую максимальную нагрузку, куда они просядут. Это все изучается», - резюмировал Юрий Медовар.

Напомним, накануне в РФ назвали «мифом» информацию о проседании Керченского моста.