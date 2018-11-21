В РФ назвали «мифом» информацию о проседании Керченского моста. Об этом сообщается на официальной странице инфоцентра «Крымский мост» в Facebook.

«Сейчас ваше настроение сместится в сторону веселья, а я буду на месте всегда. Думал, придумать уже нечего, но #крымскиймост_мифы пополняются», - говорится в сообщении.

Напомним, по данным МинВОТ, незаконно построенный РФ Керченский мост смещается. Такие выводы сделаны на основе интерферометрического метода обработки данных космических снимков, сделанных со стороны временно оккупированного Крымского полуострова, и острова Тузла.