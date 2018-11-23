В Карпатах в результате прохождения активного циклона в ближайшие дни ожидаются обильные осадки. Об этом сообщается на профильной странице Гидрометцентра в Facebook.

«В результате прохождения по территории Карпат активного циклона ожидается

25 ноября - дождь, который перейдет в мокрый снег, 26-27 ноября – мокрый сильный снег», - говорится в сообщении.

Прирост снежного покрова составит: в горах - 10-20 см, в высокогорье - до 30 см.

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Напомним, в понедельник, 26 ноября, в Украине в результате влияния активного циклона ожидается ухудшение погодных условий.