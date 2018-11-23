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В Киеве полицейские задержали участников нападения на главу Высшей квалификационной комиссии судей Украины, сообщает пресс-служба столичного главка.

Двух исполнителей и их возможных сообщников задержали по месту жительства, где одновременно проводятся обыски. Один из фигурантов признался, что за «работу» им заплатили 200 долларов.

Напомним, инцидент произошел 16 ноября возле одного из отелей на бульваре Тараса Шевченко. Неизвестные подбежали к мужчине и облили его зеленкой. По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.

На месте происшествия провели все необходимые следственные действия, в том числе были обнаружены записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали нападавших и их возможных сообщников. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили изображенных на видео мужчин, а затем на основании определения суда сегодня одновременно проводят в их домах обыски. Правоохранители уже изъяли одежду, в которой они совершали правонарушения.

После этого их доставят в управление полиции для проведения дальнейших следственных действий, чтобы установить все обстоятельства совершения правонарушения и роль каждого из них для предоставления правовой оценки их действиям.  

За совершенное правонарушение мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.

Министр Арсен Аваков уточнил, что задержаны 5 человек.
ForUm

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