также в разделеСтолица
Коммунальщики отремонтировали мост на Дарнице 13
На столичной Дарнице провалился мост 41
Кличко потребовал остановить строительство на Андреевском спуске 13
СМИ: В Киеве ограбили нардепа 30
Спасатели проведут масштабные учения в Киеве: горожан просят не паниковать 22
Семья Маккейна поддерживает идею назвать улицу Киева его именем 55
В Киеве будут скверы имени Скрябина и Немцова 16
Метеорологическая зима пришла в Киев на две недели раньше нормы 28
Из-за гололедицы в столице пострадали более 40 человек 9
У Кличко появилось два новых заместителя 19
По факту нападения на Андреевскую церковь завели два уголовных дела 71
В центре Киева снова прорвало трубу с горячей водой 54
Неизвестные забросали Андреевскую церковь «коктейлями Молотова» 310
Снегопад в Киеве: за день в городе произошло почти 500 ДТП 51
Синоптики обещают Киеву снег и завтра 36
Экс-чиновнику сообщили о подозрении из-за вертолетной площадки Януковича 21
«Киевавтодор» уверяет, что не ремонтирует дороги во время снегопада 31
В столице из-за прорыва трубы затопило жилой комплекс 66

Сегодня, 16 ноября, около 13:00 на выходе из отеля Hilton в Киеве, где проходит VII Судебный форум, неизвестные напали на председателя Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Козьякова, сообщает «Судебно-юридическая газета».

Один из нападавших плеснул в лицо главе Комиссии зеленкой, а другой плеснул зеленкой на одежду. После этого нападавшие скрылись.

Сейчас на месте происшествия находятся полиция и карета скорой помощи.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги