Вместо депутата Ирины Фриз, которую накануне назначили на должность министра по делам ветеранов, в Верховную Раду зайдет 86-й номер в списке БПП Владимир Куренной, который уже был нардепом двух созывов.

Об этом свидетельствует избирательный список БПП на сайте Центральной избирательной комиссии, сообщает «Украинская правда».

Куренной с апреля 2015 года возглавляет департамент местного самоуправления и децентрализации Администрации президента.

В 90-х работал редактором нескольких одесских изданий, в 2005-2006 годах был заместителем городского председателя Исполнительного комитета Одесского горсовета.

В 2006-2007 и 2012-2014 годах был народным депутатом соответственно 5 и 7 созывов Рады.

Как ранее сообщал ForUm, 22 ноября Верховная Рада назначиланародного депутата от «Блока Петра Порошенко» Ирину Фриз министром Украины по делам ветеранов.