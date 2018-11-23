Вместо депутата Ирины Фриз, которую накануне назначили на должность министра по делам ветеранов, в Верховную Раду зайдет 86-й номер в списке БПП Владимир Куренной, который уже был нардепом двух созывов.
Об этом свидетельствует избирательный список БПП на сайте Центральной избирательной комиссии, сообщает «Украинская правда».
Куренной с апреля 2015 года возглавляет департамент местного самоуправления и децентрализации Администрации президента.
В 90-х работал редактором нескольких одесских изданий, в 2005-2006 годах был заместителем городского председателя Исполнительного комитета Одесского горсовета.
В 2006-2007 и 2012-2014 годах был народным депутатом соответственно 5 и 7 созывов Рады.
Как ранее сообщал ForUm, 22 ноября Верховная Рада назначиланародного депутата от «Блока Петра Порошенко» Ирину Фриз министром Украины по делам ветеранов.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время