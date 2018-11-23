Утвержденный Верховной Радой государственный бюджет Украины на 2019 год предусматривает курс гривни к доллару США к концу 2019 года на уровне 29,4 грн/долл.

«Расчеты проведены с использованием прогнозного курса на конец года - 29,4 грн/долл. США», - говорится в пояснительной записке к правительственному законопроекту, сообщает УНИАН.

Напомним, Верховная Рада приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2019».