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Утвержденный Верховной Радой государственный бюджет Украины на 2019 год предусматривает курс гривни к доллару США к концу 2019 года на уровне 29,4 грн/долл.

«Расчеты проведены с использованием прогнозного курса на конец года - 29,4 грн/долл. США», - говорится в пояснительной записке к правительственному законопроекту, сообщает УНИАН.

Напомним, Верховная Рада приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2019».
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