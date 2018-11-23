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Верховная Рада увеличила ряд налогов и снизила лимит стоимости беспошлинных посылок, сообщает информационное управление Аппарата ВР.

За соответствующий закон (№9260) «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов» перед принятием бюджета-2019 проголосовали 236 народных депутатов.

«Ввоз на таможенную территорию Украины товаров, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент 100 евро, для одного получателя - физического лица, в одной депеше от одного отправителя в международных почтовых отправлениях или в одном грузе экспресс-перевозчика от одного отправителя в международных экспресс-отправлениях, будет облагаться налогом на добавленную стоимость по ставке, установленной Налоговым кодексом Украины», – говорится в документе.

Также отмечается, что для применения указанной нормы предлагается установить переходный период с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года, в течение которого, в первом полугодии налогом на добавленную стоимость будут облагаться товары, суммарная фактурная стоимость которых будет превышать эквивалент 150 евро.

Кроме того, данным законом с 1 июля на 9 процентов увеличиваются ставки акцизного налога на табачные изделия.

Также на четыре года будут продлен льготный режим для ввоза электрокаров. До конца 2022 года будет продолена норма, освобождающая ввоз в Украину транспортных средств, оснащенных только электродвигателями, от уплаты НДС и акциза.

Кроме того, увеличивается ставка рентной платы за пользование недрами для добычи нефти и конденсата на 2 процентных пункта и для железной руды - на 0,8 процентных пункта.

Также увеличивается ставка рентной платы за специальное использование лесных ресурсов на 50 процентов.

Напомним, Верховная Рада приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2019».
ForUm

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