Министерство по делам ветеранов в полном объеме заработает в июне 2019 года. Об этом в интервью «Прямому» рассказала министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

«Я думаю, что приветствие я буду принимать тогда, когда мы будем демонстрировать хотя бы промежуточные результаты нашей деятельности, потому что на самом деле процесс образования министерства, к сожалению, длительный по нашим процедурным правилам, и соответственно в полном объеме министерство сможет заработать только с июня», – отметил она.

По словам Фриз, нужно пройти длительную процедуру назначения государственного секретаря, утверждения штатной структуры, формирования штатной структуры. «Но, несмотря на все эти бюрократические преграды, я могу уже сейчас сказать, что мы продолжим проектную работу и у нас уже есть под поддержка наших международных доноров отдельных проектов», – подчеркнул министр.

«Мы будем запускать процесс образования Единого государственного реестра ветеранов. Мы будем формировать онлайн-кабинет для ветеранов. То есть, у нас много планов и я очень благодарна проектному офиса при Комитете по делам ветеранов, который сделал почти 90% необходимой работы для того, чтобы начать работу, уже не ожидая юридических формальных утверждений», - рассказала она.

Как ранее сообщал ForUm, 22 ноября Верховная Рада назначила народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Ирину Фриз министром Украины по делам ветеранов.

11 ноября Кабинет Министров создал Государственную службу Украины по делам ветеранов, ликвидировав Государственную службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО.