Полиция Британии выложила три новые видео об отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Сайт Скотленд-Ярда обнародовал записи, где видно мужчин, которых ведомство называет сотрудниками ГРУ «Александром Петровым» и «Русланом Бошировым», сообщает Укринформ.
По данным следствия, это записи с камер наблюдения, сделанные в Солсбери в день отравления Скрипалей - 4 марта.
Британская полиция также опубликовала фотографии точной копии флакона с ядовитым веществом.
Офицеры Скотленд-Ярда просят всех, кто в период с 2 по 4 марта возможно мог видеть подозреваемых, или одного из двух мужчин, или кого-то, кто, вероятно, видел фальшивую коробку для парфюмерии Nina Ricci, сообщить об этом следствию.
Напомним, 5 сентября британские прокуроры назвали имена двух подозреваемых россиян, подозреваемых в отравлении в Солсбери. Это – Александр Петров и Руслан Боширов.
Позже выяснилось, что настоящие имена российских разведчиков - Александр Мишкин и Анатолий Чепига.
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