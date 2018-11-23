Полиция Британии выложила три новые видео об отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Сайт Скотленд-Ярда обнародовал записи, где видно мужчин, которых ведомство называет сотрудниками ГРУ «Александром Петровым» и «Русланом Бошировым», сообщает Укринформ.

По данным следствия, это записи с камер наблюдения, сделанные в Солсбери в день отравления Скрипалей - 4 марта.

Британская полиция также опубликовала фотографии точной копии флакона с ядовитым веществом.

Офицеры Скотленд-Ярда просят всех, кто в период с 2 по 4 марта возможно мог видеть подозреваемых, или одного из двух мужчин, или кого-то, кто, вероятно, видел фальшивую коробку для парфюмерии Nina Ricci, сообщить об этом следствию.

Напомним, 5 сентября британские прокуроры назвали имена двух подозреваемых россиян, подозреваемых в отравлении в Солсбери. Это – Александр Петров и Руслан Боширов.

Позже выяснилось, что настоящие имена российских разведчиков - Александр Мишкин и Анатолий Чепига.