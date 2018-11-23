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Президент Украины Петр Порошенко не поддерживает законопроект, зарегистрированный депутатом его фракции, который предусматривает введение уголовной ответственности за клевету.

Об этом сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко, передает «Главком».

«Фракция БПП не будет голосовать за этот законопроект. Президент такую позицию фракции поддерживает», — сказал Цеголко. Следовательно, Порошенко выступил против законопроекта «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины относительно установления ответственности за клевету».

Как сообщал ForUm, в Верховной Раде Украины предлагают ввести уголовную ответственность за клевету в средствах массовой информации и в сети интернет. Соответствующий проект закона №9306 от 20 ноября о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины об установлении ответственности за клевету зарегистрирован в парламенте 20 ноября.

Авторами законопроекта выступили народные депутаты Николай Паламарчук, Артур Палатный и Олег Великин (все из фракции «Блок Петра Порошенко»).

 
ForUm

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