Президент Украины Петр Порошенко призвал парламент неотложно рассмотреть проект изменений в Конституцию о закреплении в ней курса на вступление в ЕС и НАТО.

Об этом говорится в Facebook Главы государства.

«Конституционный суд открыл «зеленый свет» на внесение изменений в украинскую Конституцию относительно европейской и евроатлантической интеграции. Уверен, движение Украины в ЕС и НАТО - необратимо. Прошу парламент рассмотреть этот вопрос неотложно», - написал Порошенко.

Напомним, 20 сентября Верховная Рада направила в Конституционный суд для получения заключения президентский проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора) (№9037).

Сегодня, 22 ноября, Конституционный суд Украины принял решение признать конституционным проект изменений в Конституцию.