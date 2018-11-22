Вечернее заседание Верховной Рады продлится в четверг до принятия государственного бюджета на 2019 год. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий, сообщает пресс-служба аппарата ВРУ.

Он подчеркнул, что среди бюджетных законов предлагается завершить вопрос по ЦИК, в частности о выделении средств для кибербезопасности. Потом предлагается перейти к Бюджетному кодексу. «Но для того, чтобы мы смогли рассмотреть бюджет, нам нужно проголосовать, чтобы мы продолжили вечернее заседание до завершения рассмотрения бюджетных вопросов», – уточнил спикер.

Парубий попросил до 14:00 подать поправки в Налоговый кодекс, чтобы профильный комитет с 14:00 до 16:00 смог провести заседание, поскольку этот документ является ключевым. Он также выразил надежду, что «после обеда, когда будут поданы все поправки и будет решение комитета, будет возможность перейти к рассмотрению Налогового кодекса и затем к принятию бюджета».

Председатель парламента считает, что при условии слаженной и системной работы бюджет будет принят быстро. «Я думаю, что в этом все заинтересованы, чтобы состоялась качественная дискуссия, и чтобы мы не затягивали процесс в ночь», – подчеркнул он и добавил, что «все фракции, все группы и все народные депутаты в этом заинтересованы и объединятся вокруг логики этого дня».

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект №9000 «О Государственном бюджете Украины на 2019».