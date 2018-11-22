также в разделеПолитика
Порошенко назначил представителя Украины в ТГК 34
Из фракции Оппоблока вышли три нардепа 58
Профильный комитет рекомендовал Раде принять госбюджет 23
Климкин анонсировал «нормандскую встречу» на следующей неделе 36
Порошенко пообещал Филатову решить проблему аэропорта для Днипра 19
Климкин вступился за постпреда Украины при ОБСЕ – брата российского генерала 51
Порошенко: «Укрпочта» не будет сокращать отделения 40
Четверо нардепов Ляшко голосовали в Раде, находясь в Одесской области 30
Гройсман просит парламент уволить Кутового 64
Премьер выдвинул Фриз в министры по делам ветеранов 59
Гройсман предложил Раде назначить Маркарову главой Минфина 59
Лещенко: Если оппозиционная Платформа пройдет в парламент, Медведчук будет претендовать на роль спикера 110
Нимченко: На местах граждане поняли шаг Рабиновича как хороший сигнал о том, что украинцы могут договариваться 64
Бродский начал агитационный тур партии «Регионы, вперед!» на свиноферме 172
Украина призвала реформировать Совбез ООН 65
Рада не смогла переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую 73
«Нацкорпус» не поддержал выдвижение в президенты Кошулинского 52
Порошенко поблагодарил главу Черкасской епархии УПЦ МП за мудрость 186

Вечернее заседание Верховной Рады продлится в четверг до принятия государственного бюджета на 2019 год.  Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий, сообщает пресс-служба  аппарата ВРУ.

Он подчеркнул, что среди бюджетных законов предлагается завершить вопрос по ЦИК, в частности о выделении средств для кибербезопасности. Потом предлагается перейти к Бюджетному кодексу. «Но для того, чтобы мы смогли рассмотреть бюджет, нам нужно проголосовать, чтобы мы продолжили вечернее заседание до завершения рассмотрения бюджетных вопросов», – уточнил спикер.

Парубий попросил до 14:00 подать поправки в Налоговый кодекс, чтобы профильный комитет с 14:00 до 16:00 смог провести заседание, поскольку этот документ является ключевым. Он также выразил надежду, что «после обеда, когда будут поданы все поправки и будет решение комитета, будет возможность перейти к рассмотрению Налогового кодекса и затем к принятию бюджета».

Председатель парламента считает, что при условии слаженной и системной работы бюджет будет принят быстро. «Я думаю, что в этом все заинтересованы, чтобы состоялась качественная дискуссия, и чтобы мы не затягивали процесс в ночь», – подчеркнул он и добавил, что «все фракции, все группы и все народные депутаты в этом заинтересованы и объединятся вокруг логики этого дня».

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект №9000 «О Государственном бюджете Украины на 2019».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1476 грн.
4
Теги