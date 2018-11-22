Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект №9000 «О Государственном бюджете Украины на 2019».

Соответствующее решение члены комитета приняли на заседании в четверг, сообщает Укринформ.

«Рекомендовать Верховной Раде доработанный законопроект под регистрационным №9000 по результатам рассмотрения принять во втором чтении и в целом как закон с учетом приведенных в письме представлении предложений Комитета по вопросам бюджета относительно изменений в законопроект, согласованных с Министерством финансов Украины», - говорится в решении комитета.

В то же время профильный комитет поддержал и законопроект №9084 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины».

Напомним, в первом чтении парламент принял проект госбюджета 18 октября.

14 ноября Кабинет Министров Украины одобрил проект бюджета для рассмотрения Верховной Радой во втором чтении.