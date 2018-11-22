В ближайшее время проблема международного аэропорта для Днипра будет решена, заявил Президент Петр Порошенко во время встречи с мэром города Борисом Филатовым.

«По моей просьбе в проект бюджета включена отдельная программа по строительству современного международного аэропорта в Днепропетровской области», - сказал Порошенко.

Президент отметил, что среди прочего последние несколько дней занимался вопросом привлечения в Украину мощных авиакомпаний и авиаперевозчиков.

«Могу сказать, что переговоры прошли успешно. Расширяют свое присутствие Ryanаir, возвращается в Украину Wizz Air», - констатировал глава государства.

Порошенко отметил, что заинтересован в том, чтобы в перечень городов, из которых осуществляются регулярные авиаполеты, вошел Днипро. По словам Президента, уже завершено обсуждение этого вопроса с правительством, премьер-министром, министром инфраструктуры и было решено поддержать просьбу городского головы и народных депутатов-мажоритарщиков, избранных от Днипра.

Президент также подчеркнул, что ожидает активное участие Филатова и общества в реализации проекта. «Я рассчитываю на ваше активное участие, присущую вам позицию защиты интересов днипрян. Хотел бы, чтобы и с точки зрения юридической, и с точки зрения вопросов земли, и с точки зрения активного участия в проекте, и будучи заказчиками, и я не исключаю и поиска инвесторов, городские власти и вы как мэр также активно присоединитесь», - сказал он.

«А днипрян я хочу поздравить с твердой надеждой, что наконец ближайшее время проблема международного аэропорта для Днипра будет решена», - добавил Порошенко.

Филатов, в свою очередь, выразил благодарность не только от себя как мэра, но и от всей территориальной громады. «Действительно, проблема недорогих, качественных авиаперевозок не решалась все эти годы и я считаю, что вами проявлена ​​политическая воля – она ​​решит эту проблему. Спасибо, поскольку Днипро – это город, который остановил «русскую весну», это восточный форпост Украины и для нас очень важно, чтобы в новых исторических условиях все могли воспользоваться и безвизом, и вообще, чтобы Днипро стало воздушными воротами восточной Украины», - сказал он.

Как сообщал ForUm, в 2019 году должно начаться строительство нового аэропорта у административной границы Днепропетровской и Запорожской областей – возле поселка Соленое. Первый транш составит 200 млн грн, а реализовать проект намерены в течение двух лет.