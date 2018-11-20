В 2019 году должно начаться строительство нового аэропорта у административной границы Днепропетровской и Запорожской областей – возле поселка Соленое. Первый транш составит 200 млн грн, а реализовать проект намерены в течение двух лет.

Об этом, как пишет ЦТС, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Долгожданное известие, в 2019 году мы начнем строительство первого нового! аэропорта в Украине, который будет построен в Соленом, между Днипром и Запорожьем. Первый транш составит 200 млн грн, и за два года миллионы жителей Приднепровья получат суперсовременный аэропорт», - написал чиновник в Facebook.

«Это правильное стратегическое решение для страны – построить новые воздушные ворота для Днипра, Запорожья и, потенциально, Кривого Рога, а не бесконечно ремонтировать старое, ведя перманентную борьбу за открытое небо», - добавил Омелян.

До этого заявления с анонсом строительства новой воздушной гавани в Соленом выступил председатель Днепропетровского облсовета Глеб Прыгунов. Он проинформировал, что в проект госбюджета внесли правку, которой хотят получить 1 млрд грн на реализацию проекта. Рабочее название аэропорта – Приднепровье.

«Строительство большого хаба на границе Днепропетровской и Запорожской областей позволит объединить пассажиропотоки двух регионов. Это масштабный проект - это шаг в цивилизованное будущее двух регионов», - написал Прыгунов в Facebook.

Поселок Соленое находится в 30 км по прямой от центра Днипра, и в 40 км - от центра Запорожья. В 5 км от Соленого проходит автодорога H-08, которая была капитально отремонтирована на участке Днипро-Запорожье.

Отметим, что в данный момент в аэропорту Запорожье ведется строительство нового пассажирского терминала. Сейчас здесь устанавливаются внутренние стенки и перегородки, проводится остекление, которое намерены завершить в декабре. После чего приступят к внутренним отделочным работам. Как планируется, терминал будет способен пропускать 400 пассажиров в час - 250 международных и 150 внутренних.

Что касается аэропорта в Днипре, то терминал аэропорта сейчас находится в частной собственности, взлетно-посадочная полоса - в государственной. Такой статус и подход к работе собственника терминала сдерживают развитие воздушной гавани. За последние три года это авиационное предприятие сократило свой пасажиропоток с 346 тыс. человек в 2015 году до 276,9 тыс. человек в 2017 году.