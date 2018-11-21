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Пожар в здании Львовской областной клинической больницы медицинского института ликвидирован, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сложность пожара заключалась в плотной задымленности на чердаке здания. Пламя распространялось междукровельнимы пустотами. Спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания.

Спасатели эвакуировали из 3-го этажа больницы 153 пациентов, со 2-го этажа пожарные вывели еще 66 человек, с 1-го - 57 человек. Кроме этого, спасатели эвакуировали 55 работников и 150 посетителей. Всего из больницы эвакуировали 481 человека (из них 276 больных).

В 13:10 пожар в трехэтажном здании хирургического корпуса областной больницы был локализован на площади 200 м. Кв. В 14:12 - ликвидирован

На месте пожара работаели 93 спасателя и 17 единиц спецтехники.

Напомним, около 11:27 к спасателям поступило сообщение о том, что на улице Черниговская, 7 произошло возгорание на крыше Львовской областной клинической больницы медицинского института.
ForUm

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