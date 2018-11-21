Во Львовской областной клинической больнице произошел пожар, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В 11:27 к спасателям поступило сообщение о том, что на улице Черниговская, 7 произошло возгорание на крыше Львовской областной клинической больницы медицинского института.

На месте пожара по повышенному номеру вызова № 3 работает 81 спасатель и 17 единиц спецтехники.

Спасатели эвакуировали с 3-го этажа больницы 60 человек, и вывели на свежий воздух 170 человек.

Со 2-го этажа пожарные вывели еще 60 человек.

В настоящее время проводятся работы по ликвидации пожара.

Фото: portal.lviv.ua