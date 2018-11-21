Укравтодор завершил работы по строительству и ремонту дорог в 2018 году. Об этом во время заседания правительства сказал руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак, сообщает «Экономическая правда».
По его словам, сезон по строительству и ремонту дорог впервые закончен в конце октября - начале ноября.
«Мы завершили строительный сезон. Едва ли не впервые за годы независимости он завершен в конце октября - начале ноября. Это европейский уровень выполнения работ в рамках строительного сезона. В этом году мы придерживались маршрутного принципа. Наша цель - к 2022 году соединить все областные центры между собой», - сказал Новак.
По его словам, на дорогах государственного значения выполнено 95% работ.
«Наш основной принцип - экономное использование бюджетных средств», - подчеркнул Новак.
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