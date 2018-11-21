Утверждение подготовленного правительством проекта государственного бюджета на 2019 год уже 22 ноября даст возможность спокойно завершить текущий год и планово начать следующий год - с сохранением финансирования всех приоритетных программ. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Обращаясь к собравшимся, глава правительства подчеркнул, что сегодня Кабинет Министров решает системные проблемы, которые были заброшены годами. «Есть глубинные проблемы, но введенные нами изменения приведут нас к новому качеству жизни граждан», - сказал Гройсман.

Одной из сфер, где идут фундаментальные преобразования, Гройсман назвал дорожное строительство. Так, уровень выполнения рабочих планов этого года достиг почти 100%, и уже сейчас закладываются основные направления работы в следующем году.

Также планируются дальнейшие изменения в системе образования, здравоохранения и тому подобное.

«В 2019 году мы должны сосредоточиться на поддержании стабильности. И здесь важно своевременное принятие бюджета - чтобы обеспечить стабильность, экономический рост и внедрение положительных изменений. В проекте бюджета все сбалансировано. Мы нашли механизмы решения системных проблем. Хочу обратиться к народным депутатам. Мы вместе не раз демонстрировали, что можем объединяться для принятия важных решений. И принятие бюджета 22 ноября дает возможность завершить 2018, войти в 2019-й и двигать страну вперед», – сказал Гройсман.

Напомним, в первом чтении парламент принял проект госбюджета 18 октября.

14 ноября Кабинет Министров Украины одобрил проект бюджета для рассмотрения Верховной Радой во втором чтении.