также в разделеОбщество
НАБУ открыло дело против главы «Ощадбанка» 1
Руководство государства почтило память Героев Небесной Сотни 13
ГПУ: Большинство преступлений против Майдана раскрыто 17
Посольство Украины призвало Amazon прекратить продажу товаров с символикой «ДНР» 21
В Украине отмечается День Десантно-штурмовых войск 23
В РФ прокомментировали информацию о проседании Керченского моста 89
Еще один штат США признал Голодомор геноцидом украинского народа 18
За сутки уничтожены 4 боевиков, еще 4 – ранены 43
СБУ задержала 2 «телефонных террористов» 16
Украина отмечает День достоинства и свободы 31
Мэр Смелы заявил, что город полностью обеспечен теплом 19
Суд отказался выпускать под залог обвиняемого в убийстве журналиста Сергиенко 31
20 ноября. Картина дня 47
Фильм о Майдане и войне на Донбассе поборется за «Оскар» 22
МинВОТ: Керченский мост начал смещаться 1112
Порошенко поручил наградить пограничника, погибшего от наезда авто контрабандистов 17
В Ливии освободили троих украинских моряков 16
В Украине изучают обстоятельства поездки в Крым сына чешского премьера 25

В ОРДО заявили о задержании «агента Службы безопасности Украины», который якобы готовил диверсию для срыва «выборов» 11 ноября, сообщают сепаратистские СМИ.

Отмечается, что 11 ноября «МГБ» в подсобном помещении одного из «избирательных участков» задержало мужчину при передаче устройства с зажигательной смесью «члену комиссии». Тот в свою очередь якобы должен был заложить устройство в контейнер с бюллетенями.

«По плану организаторов теракта, оборудованное электровоспламенителем и таймером устройство должно было сработать после транспортировки указанного контейнера и других – с прочих «избирательных участков» – в «Центризбирком». Впоследствии начался бы масштабный пожар, который мог привести к многочисленным жертвам», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что «агент СБУ» задержан.

Напомним, 11 ноября на Донбассе состоялись «выборы» главарей «ЛНР» и «ДНР», а также депутатов их «однопалатных парламентов» - «народных советов». Победителями объявлены «и.о. главы» «ЛНР» Леонид Пасечник и «врио главы ДНР» Денис Пушилин.  

Центральная избирательная комиссия Украины отмечает, что «выборы», проведенные 11 ноября 2018 на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины, являются нелегитимными.

Прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по факту проведения незаконных «выборов».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги