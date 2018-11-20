Официальный Киев изучает информацию о поездке в аннексированный Крым сына премьер-министра Чехии Андрея Бабиш-младшего. Об этом Крым.Реалии сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

«Сейчас соответствующие службы Украины изучают вопрос пребывания сына премьер-министра А. Бабиша в Крыму и проверяют информацию, опубликованную в СМИ», – сказали в пресс-службе.

В украинском внешнеполитическом ведомстве добавили, что Чехия поддерживает территориальную целостности Украины.

«Мы благодарны за официальную позицию Чешской Республики, которая заключается в поддержке территориальной целостности Украины и непризнание оккупации Россией части суверенной территории нашего государства – Автономной Республики Крым», – добавили они.

Напомним, скандал вокруг сына премьер-министра Чехии возник после его заявления, что в прошлом году отец распорядился насильно вывезти его в Крым, чтобы скрыть от коррупционного расследования.

Бабиш-младший вместе с отцом и несколькими другими членами семьи фигурируют в так называемом деле «Гнезда аиста» относительно махинаций со средствами ЕС.

Сам премьер заявил, что его сын находился там на законных основаниях и не был похищен. Премьер сообщил, что у Бабиша-младшего имеются психиатрические проблемы, и раскритиковал журналистов за интервью с ним. По мнению политика, публикация в прессе является провокацией с целью дискредитировать самого премьер-министра и добиться отставки правительства.

Сенат Чехии принял резолюцию с призывом к премьер-министру Андрею Бабишу уйти в отставку.

Бабиш заявил, что ни за что в жизни не покинет пост добровольно.