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Националисты выдвинули Кошулинского в президенты 88

Партия «Национальный корпус» не поддержала решение ВО «Свобода», «Правого сектора», ОУН, КУН и «С14» о выдвижении Руслана Кошулинского в качестве единого кандидата от националистических сил и предложила выдвинуть в президенты депутата Верховной Рады и руководителя «Нацкорпуса» Андрея Билецкого. Об этом говорится в заявлении «Нацкорпуса», обнародованном на странице партии в Facebook.

«Национальный корпус» не поддерживает решение представителей отдельных националистических организаций назвать Руслана Кошулинского единым кандидатом от националистического лагеря», – говорится в заявлении.

В «Нацкорпусе» отметили, что решение о поддержке Кошулинского «националистическим движением» было принято кулуарно, без широкого обсуждения и вопреки манифесту националистических сил.

«Люди, которые поставили свои подписи под «документом», не имеют реального авторитета среди миллионов украинских националистов. Национализм - это не эмблемы и старые заслуги, а реальные поступки здесь и сейчас и широкая поддержка общества», – сказано в заявлении.

«Сегодня Украине нужны новые лидеры, нужен живой и современный национализм, главная цель которого - защита своей страны и каждого украинца. Примером такого лидера, настоящего защитника своей страны, является глава Национального корпуса Андрей Белецкий», – подчеркнули в партии.

Напомним, ВО «Свобода», «Правый Сектор», Организация украинских националистов, Конгресс украинских националистов и «С14» вместе заявили о поддержке свободовца Руслан Кошулинского как кандидата в президенты на выборах 2019 года
ForUm

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