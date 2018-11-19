Национальная полиция провела обыски у эксперта, которая оценивала так называемые «рюкзаки Авакова».

Об этом свидетельствует постановление Хмельницкого горрайонного суда, который арестовал документы, изъятые при обыске, сообщает «Украинская правда».

Обыск прошел 8 ноября в киевском офисе ООО «Бюро судебных экспертиз «Надежда».

Среди имущества, которое изъяла полиция, были в том числе «сшитые документы с обложкой с надписью «материалы уголовного производства №42015000000001349 от 07.07.2015» на 165 л».

Именно в рамках этого производства НАБУ расследовало так называемые «рюкзаки Авакова» – закупку рюкзаков для нужд армии, в которой фигурировал сын министра внутренних дел Арсена Авакова.

Также 8 ноября правоохранители провели обыск по адресу, где зарегистрирована фирма, и еще в одной столичной квартире.

Изъятые там ноутбук, жесткие диски, копию паспорта, устав «Надежды», материалы экспертных исследований и другие документы тоже арестовали.

Дело, в котором фигурирует бюро «Надежда», открыли в июне 2018 года. Полиция Хмельницкой области подозревает, что ее директор «проводила товароведные экспертизы, в выводах которых сознательно занижала стоимость объектов исследования».

В течение 2011-2016 годов она работал в центре правовой помощи «Правозахыст».

«Правозахысту» якобы заказывали экспертизы с заниженной стоимостью имущества. Среди заказчиков полиция называет, в частности, должностных лиц Минобороны.

Следствие считает, что это привело к материальным убыткам государству и отдельным предприятиям в 396 075 гривен.

В 2016 году одна из сотрудниц «Правозахысту» создала ООО «Бюро судебных экспертиз «Надежда» и продолжила проводить товароведческие экспертизы.

Вероятно, речь идет о Надежде Бугровой, которая значится единственным учредителем и руководителем фирмы.

Как сообщал ForUm, в июле 2015 года Генпрокуратура начала уголовное производство по делу о закупке рюкзаков для нужд АТО. Согласно данным журналиста Романа Бочкалы, МВД закупило рюкзаки по 3 тыс. грн за штуку на общую сумму 14,5 млн грн. Через некоторое время на YouTube появилось видео разговора лиц, похожих на Сергея Чеботаря и Александра Авакова с еще одним человеком, на котором они договариваются о поставках рюкзаков еще до проведения тендера.

В рамках расследования дела о закупке рюкзаков для МВД детективы НАБУ задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера Владимира Литвина.

1 ноября 2017 года Соломенский райсуд Киева избрал сыну министра меру пресечения в виде личного обязательства. Чеботаря и Литвина также отпустили под личное обязательство.

12 июля 2018 прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Василий Кричун закрыл дело и сразу после этого ушел в отпуск.

НАБУ обжаловало закрытие дела.

Литвин заключил соглашение с прокурором и ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в два года.