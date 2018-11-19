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Вчера, 18 ноября, в Харькове в ходе массовой драки на территории спорткомплекса «Локомотив» был избит экс-глава организации «Восточный корпус» Олег Ширяев, сообщает местное издание Vgorode

Как рассказали в пресс-службе Нацполиции, вчера 32-летний мужчина сообщил, что его избили. Пострадавшего отвезли в «неотложку» с ушибами. Полиция расследует драку и выясняет, кто к ней причастен. Дело квалифицировали как «хулиганство» ( ч. 2 ст. 296 УК Украины).

А тем временем Ширяев на личной странице в Facebook перечислил имена нападавших. По словам мужчины, его избили представители «Нацкорпуса», когда он пришел смотреть чемпионат по боксу в спорткомплексе.

Ширяева обвиняют в рейдерском захвате элеватора в Занках, где произошла массовая драка со стрельбой. Суд отправил Ширяева под арест, но затем его выпустили под залог в 1 миллион гривен.

Напомним, полиция задержала 22 участников захвата элеватора в поселке Занки Змиевского района Харьковской области.

По данным полиции, информация о происшествии в поселке Занки Змиевского района поступила к оператору службы «102» 11 сентября в 13:25. Предварительно установлено, что группа неизвестных в балаклавах пыталась проникнуть на территорию местного элеватора, где столкнулась с жителями райцентра. В результате стрельбы пострадали пять человек, в том числе сотрудники полиции.

В рейдерском захвате участвовали ветераны АТО, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что после попытки захвата элеватора правоохранители задержали экс-бойца батальона «Азов» Олега Ширяева. В то же время в «Азове» заявили, что Ширяев не имеет отношения к полку.
ForUm

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