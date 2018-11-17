Действия России в Азовском море является ничем иным, как «ползучей оккупацией», новой попыткой дестабилизировать ситуацию в Украине и создать еще один очаг напряженности.

Об этом заявил во время визита в Вашингтон для участия в первом заседании Комиссии стратегического партнерства глава МИД Украины Павел Климкин, передает Укринформ.

«Ситуацию в Азовском море мы обсуждали очень детально», - сообщил Климкин о диалоге с американской стороной.

Он уточнил, что эта тема была затронута и на заседании Комиссии стратегического партнерства, и на отдельной встрече с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Вессом Митчеллом, и отдельно на переговорах с главой Госдепартамента США Майком Помпео.

«Я очень четко сказал: все, что происходит вокруг Азовского моря, является стремлением российской стороны поднять ставки вокруг этого, это, так сказать, "ползучая попытка" оккупации Азовского моря, это попытка создать новый очаг напряженности, и это попытка перед выборами и после выборов комбинировать милитарные и немилитарные методы, чтобы раскачивать Украину», - заявил министр.

Он напомнил, что американская сторона передала Украине два морских катера.

«Мы говорим и с НАТО, и с нашими партнерами о сотрудничестве в сфере построения инфраструктуры вдоль азовского побережья и главное – что нас будут поддерживать, конечно, на международных площадках и, конечно, на площадках, где мы постепенно продвигаем свою юридическую позицию в отношении России», - отметил Климкин.

Министр подчеркнул, что позиция Украины очень четкая: «Азовское море – это никакое не внутреннее море, это нормальное территориальное полузамкнутое море». По его словам, и Азовское море, и Керчинский пролив «должны полностью подпадать под международное право».

«То, что делает Россия, и сегодня это прозвучало на заседании комиссии, это однозначно нарушение международного права», - подытожил министр иностранных дел Украины.

Как сообщал ForUm, в российском Совете Федерации пригрозили закрыть Азовское море украинским судам в ответ на задержание Украиной 15 судов за заход в порты Крыма.

Песков отметил, что российские пограничники также должны останавливать и проверять украинские суда в Азовском море. Он утверждает, что такие проверки «разрешены», согласно международному праву, и происходят «в строгом соответствии с законом».

Представитель Госпогранслужбы Украины отметил, что в порты аннексированного Крыма с 2014 года зашли более 940 иностранных судов, и значительную часть из них составляют российские суда.