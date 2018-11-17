Россия примет меры для защиты российских кораблей, пересекающих Азовское море, если Украина остановит или захватит любой из них, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он сказал, что «ситуацию внимательно отслеживают», не предоставив дополнительных сведений. Песков отметил, что любые принятые меры будут соответствовать международному морскому законодательству, сообщат Радио Свобода.

Как сообщал ForUm, в российском Совете Федерации пригрозили закрыть Азовское море украинским судам в ответ на задержание Украиной 15 судов за заход в порты Крыма.

Песков отметил, что российские пограничники также должны останавливать и проверять украинские суда в Азовском море. Он утверждает, что такие проверки «разрешены», согласно международному праву, и происходят «в строгом соответствии с законом».

Представитель Госпогранслужбы Украины отметил, что в порты аннексированного Крыма с 2014 года зашли более 940 иностранных судов, и значительную часть из них составляют российские суда.