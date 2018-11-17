также в разделеОбщество
К дому Авакова приехали активисты требовать его отставки 40
Убийство майдановца: снайпер стрелял из здания клуба Кабмина 42
Продан обещает предупредить САП о возвращении в Украину 19
В «Жулянах» завернули россиянина с георгиевской лентой 33
Климкин о новой идее МИД РФ: У России большой опыт кровавых флешмобов 38
Суд вернул в Белый дом журналиста, который поссорился с Трампом 11
В Смеле запущены все котельные, включая самую тяжелую 11
«Укрпочта» запретила политическую рекламу в своих отделениях 12
Сенцов стал лауреатом премии Магнитского 11
16 ноября. Картина дня 22
Ющенко: Варфоломей еще 10 лет назад собирался предоставить Украине томос 137
Сыну премьера Чехии могут запретить въезд в Украину 20
Украине обещают выходные без осадков 17
Онуфрий: Поместная церковь в Украине - это приманка 82
Три района оккупированного Крыма остались без света 75
СБУ задержала бывшего боевика «Оплота» 43
В Кабмине назвали виновных в ситуации с отоплением в Смеле 42
Польская православная церковь запретила своим священникам общение с УПЦ КП и УАПЦ 180

Россия примет меры для защиты российских кораблей, пересекающих Азовское море, если Украина остановит или захватит любой из них, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он сказал, что «ситуацию внимательно отслеживают», не предоставив дополнительных сведений. Песков отметил, что любые принятые меры будут соответствовать международному морскому законодательству, сообщат Радио Свобода.

Как сообщал ForUm, в российском Совете Федерации пригрозили закрыть Азовское море украинским судам в ответ на задержание Украиной 15 судов за заход в порты Крыма.

Песков отметил, что российские пограничники также должны останавливать и проверять украинские суда в Азовском море. Он утверждает, что такие проверки «разрешены», согласно международному праву, и происходят «в строгом соответствии с законом».

Представитель Госпогранслужбы Украины отметил, что в порты аннексированного Крыма с 2014 года зашли более 940 иностранных судов, и значительную часть из них составляют российские суда.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1550 грн.
7
Теги