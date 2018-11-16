Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила относительно малоизвестного чиновника Стивена Баркли новым министром по вопросам выхода из Европейского Союза (Brexit) вместо подавшего в отставку консерватора Доминика Рааба.
Баркли занимал должность младшего министра здравоохранения, ранее возглавлял Barclays Bank, сообщает «Новое Время».
Напомним, что 15 ноября британский министр по вопросам Brexit, член Консервативной партии Доминик Рааб объявил о своей отставке. Он отказался поддержать проект соглашения по Brexit, одобренный накануне британским кабмином.
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