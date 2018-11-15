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Британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб подал премьер-министру Великобритании Терезе Мэй прошение об отставке.

«Я не могу с чистой совестью поддерживать условия, предлагаемые для нашей сделки с Евросоюзом», - написал он в своем «Твиттере», сообщает УНИАН.

Напомним, 14 ноября кабинет министров Великобритании одобрил проект соглашения об условиях выхода страны из Европейского союза. Заседание длилось пять часов.

По данным британской прессы, против плана Терезы Мэй по Brexit открыто выступили 11 министров. 

Ранее представители Британии и ЕС согласовали предварительный текст соглашения по Brexit.

 
ForUm

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