Матери украинского политзаключенного Павла Гриба разрешили второе за 15 месяцев свидание с сыном.

Об этом рассказал отец украинца Игорь Гриб, сообщает Громадське.

«Мария Гриб встретится с сыном 26 ноября. После суда 15 ноября женщина вернется в Украину, а потом поедет на свидание», - говорится в сообщении.

По словам матери, Павел «серый, выглядит плохо».

Как сообщалось, на заседании 15 ноября Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону допросил по делу Павла Гриба главного свидетеля обвинения Татьяну Ершову, которую он якобы склонял к теракту.

Сам 20-летний политзаключенный отказался свидетельствовать в суде.

Как сообщал ForUm, 24 августа 2017 года 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.

15 декабря 2017 года суд города Краснодар продлил арест Грибу до 4 марта.

Украинца обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.

Гриб не признал вину в ростовском военном суде.