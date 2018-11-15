Сегодняшние заявления президента РФ Владимира Путина является явным примером его вмешательства в избирательный процесс в Украине, несмотря на то, что кампания еще даже не началась. Об этом заявил пресс-секретарь Президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко.

«Очевидна неприязнь Путина к Порошенко как государственного деятеля, который сорвал планы Кремля по возвращению Украины под контроль Российской империи», - написал он в Facebook.

«Поэтому вопрос о власти в Украине решать будет не Кремль, а украинский народ», - добавил Цеголко.

Что касается Порошенко, отметил пресс-секретарь, он выступал и выступает за политико-дипломатическое урегулирование, но никогда не согласится на мир на условиях страны-агрессора.

Напомним, президент России Владимир Путин считает бессмысленным проводить встречи в «нормандском формате» до президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году.