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Сегодняшние заявления президента РФ Владимира Путина является явным примером его вмешательства в избирательный процесс в Украине, несмотря на то, что кампания еще даже не началась. Об этом заявил пресс-секретарь Президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко.

«Очевидна неприязнь Путина к Порошенко как государственного деятеля, который сорвал планы Кремля по возвращению Украины под контроль Российской империи», - написал он в Facebook.

«Поэтому вопрос о власти в Украине решать будет не Кремль, а украинский народ», - добавил Цеголко.

Что касается Порошенко, отметил пресс-секретарь, он выступал и выступает за политико-дипломатическое урегулирование, но никогда не согласится на мир на условиях страны-агрессора.

Напомним, президент России Владимир Путин считает бессмысленным проводить встречи в «нормандском формате» до президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году.
ForUm

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