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В декабре 2020 года после почти пяти лет реставрационных работ Андреевская церковь станет доступной для посетителей.

Как сообщил после посещения храма и ознакомления с ходом работ министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, открытие состоится онлайн 12 декабря, а 13 декабря – в церкви пройдет первая служба.

«Полностью отреставрирован всю живопись, иконы и иконостас, почищена лепнина и отшлифован пол. Заменены инженерные сети, проведены новые системы освещения, отопления, подачи воздуха, окна. Кстати, аутентичный цвет стен 18 века благодаря компьютерному анализу помогли найти немецкие технологи. А перед утверждением финального цвета и окраской было сделано 36 тестовых выкрасок», - отметил министр.

Целью реставрации стало раскрыть первоначальные решения и видение архитектора Франческо Бартоломео Растрелли, 320-я годовщина со рождения которого отмечается в этом году.

 
ForUm

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