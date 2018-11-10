В Украине вступил в силу закон № 2598-VIII о передаче Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату, пишет Новое Время.
Андреевскую церковь передают в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий при условии, что Вселенский патриархат будет придерживаться законодательства об охране культурного наследия.
Само строение остается в государственной собственности.
На данный момент Андреевская церковь является действующей церковью Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Митрополит УАПЦ Макарий уже заявил о согласии с передачей храма Константинополю.
Как сообщалось ранее, Вселенский патриарх Варфоломей во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко поблагодарил Украину за решение о передаче Андреевской церкви Вселенскому Патриархату.
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