В реанимации умерла пятая пострадавшая в ДТП, которое произошло в Чехии с участием заробитчан из Закарпатья.
Об этом сообщили в комментарии телеканалу Sirius родные женщины, передает Mukachevo.net.
Авария произошла в минувшее воскресенье вблизи пограничного чешского города Острава: микроавтобус «Мерседес» с пятью закарпатцами столкнулся с камионом.
Родные водителя – 20-летнего Евгения Росохи - рассказывают, что парень занимался перевозками и возвращался домой с земляками.
5-й погибшей является родственницей Евгения, которая жила в Виноградовском районе.
Напомним, МИД официально подтвердил гибель 4 украинцев в ДТП.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время