также в разделеПроисшествия
В Запорожской области на пожаре погибли трое детей 21
ООС: Боевики продолжают вести интенсивный огонь, но обошлось без потерь 14
В Бахмуте налетчик на ювелирный магазин застрелил охранника 78
В Польше легковушка насмерть сбила двух украинок 49
В МИД подтвердили гибель в ДТП в Чехии 4 украинцев 29
Сутки в ООС: 9 обстрелов, ранен 1 военный 22
В Чехии в ДТП погибли 4 украинцев 43
Все пострадавшие в ДТП под Чернобылем – иностранцы 23
В Чернобыльской зоне произошло ДТП из-за животного: 4 человек в тяжелом состоянии 254
Пожар в Калифорнии уничтожил дом известного голливудского актера 79
В ДТП на Одесчине погиб иностранец 34
На Харьковщине 17-летний парень устроил ДТП на отцовском авто: погибла девушка 63
ООС: Боевики 7 раз открывали огонь, потерь нет 12
В Николаеве произошел пожар в церкви баптистов 26
Полторак рассказал, кого наказали за взрывы на складах 75
В Харькове мужчина с ножом нападал на прохожих 41
«Криворожская теплоцентраль» попыталась самовольно возобновить газоснабжение 249
В Украине предлагают отменить левый поворот на трассах 119

В реанимации умерла пятая пострадавшая в ДТП, которое произошло в Чехии с участием заробитчан из Закарпатья.

Об этом сообщили в комментарии телеканалу Sirius родные женщины, передает Mukachevo.net.

Авария произошла в минувшее воскресенье вблизи пограничного чешского города Острава: микроавтобус «Мерседес» с пятью закарпатцами столкнулся с камионом.

 

Родные водителя – 20-летнего Евгения Росохи - рассказывают, что парень занимался перевозками и возвращался домой с земляками.

5-й погибшей  является родственницей Евгения, которая жила в Виноградовском районе.

Напомним, МИД официально подтвердил гибель 4 украинцев в ДТП.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

34
Теги